Больше всего горит не Европа: в NASA обнародовали карту лесных пожаров в мире
Согласно данным NASA, в Украине также есть немалые очаги пожаров, впрочем лидером по пожарам в мире является регион экваториальной Африки
Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на карту NASA .
Огнем охвачены Северная и Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия. Красные от пожаров Мадагаскар и острова Индонезии.
Впрочем, сгон с картой NASA Украины имеет больше всего пожаров в регионе. Российские масштабные лесные пожары в Якутии имеют меньше красных отметок, чем наша страна.
Лидером по пожарами по карте NASA является экваториальная Африка. Больше всего пожары бушуют также в Южной Америке с обеих сторон экватору.
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