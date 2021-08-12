Больше всего горит не Европа: в NASA обнародовали карту лесных пожаров в мире

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на карту NASA .

Огнем охвачены Северная и Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия. Красные от пожаров Мадагаскар и острова Индонезии.



Впрочем, сгон с картой NASA Украины имеет больше всего пожаров в регионе. Российские масштабные лесные пожары в Якутии имеют меньше красных отметок, чем наша страна.



Лидером по пожарами по карте NASA является экваториальная Африка. Больше всего пожары бушуют также в Южной Америке с обеих сторон экватору.