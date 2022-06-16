"Больше вооружения": Резников рассказал об итогах встречи "Рамштайн-3"
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах встречи контактной группы по обороне Украины Рамштайн-3. Украина получит дополнительное вооружение
Об этом министр написал в Twitter.
Украине предоставят большее военное вооружение. Речь шла о 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons и т.д. от США. А также – вертолеты от Словакии; артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии.
"Украина продолжит борьбу за Свободу и Независимость; Наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину; НАТО имеет наибольшее единство в своей истории; Украина победит", - добавил Резников.
- 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось заседание контактной группы по обороне Украины Рамштайн-3.
- Молдова и Грузия, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате Рамштайн, посвященной оказанию военной помощи Украине.
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