"Больше вооружения": Резников рассказал об итогах встречи "Рамштайн-3"

Об этом министр написал в Twitter.

Украине предоставят большее военное вооружение. Речь шла о 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons и т.д. от США. А также – вертолеты от Словакии; артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии.

"Украина продолжит борьбу за Свободу и Независимость; Наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину; НАТО имеет наибольшее единство в своей истории; Украина победит", - добавил Резников.

15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось заседание контактной группы по обороне Украины Рамштайн-3.

Молдова и Грузия, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате Рамштайн, посвященной оказанию военной помощи Украине.

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