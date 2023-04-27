Об этом информируют в Минцифры.

"Работаем, чтобы телеком-компании имели достаточно ценных специалистов, а украинцы - были на связи и онлайн, несмотря на войну. Для этого определили критерии, позволяющие интернет-провайдерам и их подрядчикам получить статус важных для отрасли", - пишет пресс-служба.

Это поможет забронировать больше специалистов, которые 24/7 восстанавливают и прокладывают новые сети и чинят их после обстрелов.

Для определения предприятия важным оно должно соответствовать одному из критериев:

восстанавливает разрушенные интернет-сети, обслуживает их и обеспечивает устойчивость по меньшей мере в двух областях;

поставляет оборудование / программные продукты для развития и поддержки интернет-сетей;

обеспечивает работу центров обработки данных и точек обмена трафиком;

производит радиооборудование / технические средства е-коммуникаций по КВЭДам: 26.11, 26.30, 27.31, 27.32.

Забронировать работников телекомкомпании смогут в администрации Госспецсвязи.



Детальнее, как подтвердить критерии .