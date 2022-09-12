"Больше силы": в Украине стартует телепроект, посвященный ВСУ
Первое видео будет о Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины. Проект "Больше силы" – цикл из десяти познавательных видео, на украинском и английском языках
Об этом сообщается в Генеральном штабе Украины.
Премьера цикла стартует на YouTube канале FILM.UA. Цель проекта – рассказать о структуре и основных положениях деятельности Вооруженных Сил Украины, а именно разных видов сил, отдельных родов сил и родов войск.
"Сейчас мы переживаем чрезвычайные времена, когда точно знаем, от кого зависит наше будущее. Но выяснилось, что мы почти ничего не знаем о тех, кто прямо сейчас решает нашу судьбу. Именно поэтому вместе с военными решили добавить немного фактов к этим эмоциям". , которые чувствуем сегодня, и выразить свою благодарность нашим мужественным защитникам", – делится продюсер проекта Полина Толмачева.
Проект "Больше силы" состоит из десяти эпизодов, и каждый посвящен отдельным видам сил, отдельным родам сил и отдельным родам войск Вооруженных Сил Украины. Зрители узнают больше о трех видах ВСУ: Сухопутные войска; Воздушные Силы; Военно-Морские Силы, с 2014 года в условиях противостояния российской агрессии начали новый этап своего возрождения.
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Отдельно будет рассказ о Силах специальных операций; Силы территориальной обороны; Силы логистики; Силы поддержки; боевых медиков Медицинских Сил ВСУ. Завершающий цикл из двух видео будет посвящен отдельным родам войск ВСУ – Десантно-штурмовым и Войскам связи и кибербезопасности.
- Напомним, телеканал "Эспрессо" показал новый документальный фильм Елизаветы Татариновой "Тихий террор. Хроники ада" производства украинского продакшена "ТВ-Студия"
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