Об этом он рассказал " Главкому ".

Он отметил, что штурм Днепра возможен, однако это сложный процесс, требующий много сил и средств, поскольку река достаточно широкая. Костенко считает, что легче будет освободить левый берег Херсонщины с запорожского направления. По его мнению, сейчас ВСУ должны продвигаться в сторону Энергодара и Мелитополя.

"Теперь нашей основной задачей должно стать продвижение на запорожском направлении – в сторону Энергодара, Мелитополя. Враг, к сожалению, это тоже понимает, но это – единственный шанс разрезать его логистические пути и их группировку. Также ключевая задача – сдерживание врага на Донецком направлении" , – объясняет Костенко.

Он также отметил, что освобождение Херсонщины будет зависеть и от ситуации на Востоке страны.

"Нельзя говорить об одном левобережье без учета событий на Востоке, где противник сейчас концентрирует войска, – в районе Авдеевки, Бахмута, чтобы продавливать нашу оборону. Пока мы выполнили программу максимум – обезопасили Юг на среднесрочную и долгосрочную перспективу, выстроили оборону по реке Днепр и высвободили большую часть своих войск, которые перекинули на другие направления", - говорит полковник СБУ.

С 28 по 29 ноября ВСУ ударили по подразделениям россиян в Запорожье, известно о 100 раненых оккупантах.

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