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Больше санкций и статус страны-террориста: экспосол США в Украине Тейлор назвал наказание для России за ракетные обстрелы

8 декабря, 2022 четверг
05:25
война с Россией

Санкции США, введенные против России, оказывают реальное влияние на ее возможности ведения войны, однако в ответ на ракетный террор кремля против мирных украинцев это давление должно увеличиться – Россию должны признать страной-спонсором терроризма

Об этом заявил экспосол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор, пишет Укринформ.

"Санкции, введенные ранее против России, постепенно увеличивают расходы для них",– отметил экспосол.

Он пояснил, что россияне сейчас не могут производить в промышленных масштабах ракеты и другое современное вооружение, потому что не имеют микросхем. Даже то, что они пытаются достать на черном рынке, не может заменить им существовавшее ранее производство.

"Поэтому действующие санкции оказывают эффект", - отметил Тейлор.

Однако, по его словам, "должен быть дан ответ на этот ужас, на этот геноцид, эти военные преступления, зверства, атаки на энергообъекты". По его словам, должно быть больше санкций.

Он также выразил убеждение, что Россия заслуживает статуса государства-спонсора терроризма: "То, что они совершают – это явный терроризм, это террористические акты". Такой статус для РФ, по его словам, стал бы "хорошим следующим шагом" со стороны США, который повлек бы еще большее санкционное давление.

Тейлор согласился, что для администрации США это остается сложным решением, поскольку есть необходимость, в частности, обсуждать с РФ важные вопросы в сфере национальной безопасности, такие как нераспространение и сокращение ядерных вооружений. Однако, напомнил он, несколько дней назад госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Госдеп сейчас работает с Конгрессом о том, как преодолеть эти сложности.

  • Напомним, накануне СЕНАТ США поддержал проект оборонного бюджета на рекордные $848 млрд. В Кремле такая небывалая смета вызвала истерику – представитель Путина Песков заявил , что он носит "беспрецедентно конфронтационный характер" по отношению к России.

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терроризм
санкции против России
США
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