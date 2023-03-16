"Больше ПВО, бронетехники и боеприпасов для Украины": Столтенберг об итогах "Рамштайна"
Союзники по НАТО по итогам десятой встречи в формате "Рамштайн" готовы предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, бронированной техники и боеприпасов
Об этом сообщается на сайте НАТО по итогам встречи Контактной группы в формате Рамштайн с участием генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в виртуальной встрече Контактной группы по обороне Украины в среду (15 марта 2023 года), состоявшейся под председательством министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. важности продолжения и увеличения поддержки для Украины, которая продолжает сопротивляться жестокой агрессивной войне России", - говорится в сообщении.
Во время встречи, как отмечается, руководитель НАТО проинформировал об усилиях Североатлантического союза и стран-членов по быстрому предоставлению Украине ключевых возможностей, включая больше систем противовоздушной защиты, бронированной техники и боеприпасов.
Столтенберг подчеркнул, что работа по увеличению оборонной промышленной базы НАТО "критически важна для обеспечения политики сдерживания и обороны, а также для того, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку так долго, как это будет необходимо", отметили в пресс-службе Альянса.
- Как сообщалось, 15 марта состоялась виртуальная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", десятая по счету, главным предназначением которой является координация усилий международного сообщества по оказанию Украине военной помощи.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что итоги заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" 15 марта - "внушают оптимизм".
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