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Больше прошлогоднего показателя: экспорт зерновых в течение месяца превысил 3 млн тонн

4 августа, 2021 среда
14:10
Экономика зерно

По состоянию на 4 августа экспорт зерновых и зернобобовых в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, начался с 1 июля 2021 года) достиг 3281 тыс. тонн, что на 42 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия Украины.

В частности, с 1 июля по 4 августа 2021 было экспортировано 1046 тыс. тонн пшеницы (на 623 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2020/2021 МГ), 1235 тыс. тонн ячменя (на 170 тыс. тонн больше) , 4,8 тыс. тонн ржи (на 4,6 тыс. тонн больше), 983 тыс. тонн кукурузы (на 485 тыс. тонн больше). Также за этот период было экспортировано 13,0 тыс. тонн муки (на 8,8 тыс. тонн меньше).

Известно, что за 2020/2021 МГ из Украины было экспортировано 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в частности: 16,64 млн тонн пшеницы, 4,23 млн тонн ячменя, 18,4 тыс. тонн ржи, 23,08 млн тонн кукурузы.

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