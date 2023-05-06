Больше половины детей украинских беженцев не получают образование в Польше, - исследование
В польские школы не ходят около 56% детей, переехавших в страну после начала полномасштабной войны. За последние полгода 10 тысяч, или более 8% украинских учащихся средних школ выбыли из системы образования Польши
Об этом стало известно из исследования фонда "Центр гражданского образования", передает Rzeczpospolita.
Согласно результатам исследования Центра, 56% украинских беженцев не учатся в польских учебных заведениях, в школы Польши ходят только 22% детей среднего школьного возраста.
Специалисты указывают, что одной из причин оттока украинских учеников из польских школ является возвращение семей домой. Но, подчеркивают они, многие украинцы не справляются с нагрузкой в польской школе, имеют проблемы с адаптацией или боятся дальнейшего обучения в польских университетах.
Часть детей учится в двух системах – польской стационарной и украинской онлайн. Для таких детей это очень сложно. Поэтому некоторые из них бросают польскую школу. Они верят, что война скоро закончится и они вернутся в Украину. Они не хотят отставать. теряют контакт со своими сверстниками", - объясняет Наталья Кравец, глава фонда "Украинский образовательный центр".
Вместе с тем способы поддержки украинских учеников в школах Польши уменьшаются. Сокращается количество подготовительных классов, где сейчас обучается только 11% украинских школьников. При этом данные свидетельствуют, что учащиеся средних школ, посещающие подготовительные классы, меньше бросают обучение.
- В конце марта стало известно, что Варшава рассматривает введение обязательного посещения польских школ детьми-беженцами, которые учатся дистанционно. К мерам прибегнут, если война продолжится.
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