Больше полос движения, велосипедные дорожки, спуск на остров: в КГГА рассказали, как изменится мост Патона после реставрации
На мосту имени Патона в Киеве планируют восстановительные работы - обустроят велосипедные дорожки в оба направления, мост планируют расширить
Об этом сообщает пресс служба КГГА.
"На мосту имени Патона предусмотрено выполнить масштабные восстановительные работы", - говорится в сообщении.
В частности, планируют провести реставрационные работы:
- ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары)
- установка барьерного и перильных ограждений;
- ремонт конструкций пролетных строений;
- ремонт опор и опорных частей;
- ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу)
- реставрация колонн (на левом берегу)
- ремонт сообщений с мостом;
- ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;
- ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;
- ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).
Отмечается, что мост планируется расширить.
"Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система определения веса транспортных средств во время движения", - говорится в сообщении.
Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в оба направления. Предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства Променадной части.
"Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров", - говорится в сообщении.
Во время реставрации полное перекрытие движения по мосту не планируется.
- Напомним, ранее на мосту имени Евгения Патона в Киеве не раз прорывало магистральные теплосети.
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