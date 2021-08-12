Больше полос движения, велосипедные дорожки, спуск на остров: в КГГА рассказали, как изменится мост Патона после реставрации

Об этом сообщает пресс служба КГГА.

"На мосту имени Патона предусмотрено выполнить масштабные восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В частности, планируют провести реставрационные работы:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары)

установка барьерного и перильных ограждений;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу)

реставрация колонн (на левом берегу)

ремонт сообщений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Отмечается, что мост планируется расширить.

"Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система определения веса транспортных средств во время движения", - говорится в сообщении.

Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в оба направления. Предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства Променадной части.

"Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров", - говорится в сообщении.

Во время реставрации полное перекрытие движения по мосту не планируется.

Напомним, ранее на мосту имени Евгения Патона в Киеве не раз прорывало магистральные теплосети.