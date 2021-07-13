"Больше похоже на Каина и Авеля": Зеленский прокомментировал статью Путина о "едином народе"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о "едином народе" россиян, украинцев и белорусов, отметив, что глава России находит время писать такие статьи, но не находит времени встретиться с украинским коллегой
Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами, которую транслировал Офис президента.
"Считаю, если президент РФ уже начал писать на украинском, значит мы все правильно делаем. Вот в этом направлении я поддерживаю это решение. У меня не было времени прочитать всю статью, но некоторые части, которые я прочитал, я увидел глубокую работу. Действительно потратил президент РФ много времени, потому что там архивной работы очень много. Я могу только позавидовать, что столько времени президент такой великой державы может себе позволить потратить на такой объем такой детальной работы. Что касается этого времени, я просто думаю, что мы постоянно говорим о нашей встрече. И на встречу между президентами Украины и РФ сейчас что-то не хватает времени у президента России. Я просто не знал, на что он тратит время, и сейчас я вижу результат. Мне кажется, что важно, чтобы все- таки некоторые вещи, и, кстати, о которых он написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я предоставил бы ему много материала, которым можно воспользоваться в другой статье, в будущем ", - сказал Зеленский.
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Президент Украины также раскритиковал тезис о "братских" отношениях, сравнив поведение России с библейской историей, в которой сын Адама Каин убил своего брата Авеля.
"О" братском народе "я уже отвечал. Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне и сколько потеряно было жизней украинцев. И вспоминают нас в других случаях, что мы "братский народ ". Мне кажется, это не по-братски - так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля - что-то из этой истории. Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время. Если нужно, чтобы эта статья нашла ответ, подумаем ", - сказал Зеленский.
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