Больше площади всей Венгрии: в Налоговой рассказали, сколько украинских сельхозземель обрабатывается неофициально
Площадь неофициально обрабатываемых сельскохозяйственных земель в Украине составляет 10 млн га
Об этом в интервью Экономической правде сообщил и.о. председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников.
"Мы еще в начале года пытались посчитать, сколько земли у нас фактически обрабатывается, но номинально, в отчетности, она не обрабатывается. Мы получили цифру более 10 миллионов гектаров - это земля, обработка которой нигде не фиксируется. 10 млн га - это 100 тыс. квадратных километров, больше всей площади Венгрии (93 тыс квадратных километров)", - цитирует издание слова Олейникова.
По словам Евгения Олейникова, изменения в налоговое законодательство, вводящие минимальное налоговое обязательство, должны способствовать тому, что местные бюджеты будут получать больше доходов с такой земли.
"Но есть ситуации, когда крупные аграрии используют систему неофициальной аренды земли, то есть не показывают ее в отчетности. Я не могу сказать конкретно, кто и сколько, - это уже нужно доказывать", - добавил он.
В издании отметили, что минимальное налоговое обязательство, которое должно изменить систему налогообложения аграрии, содержится в законопроекте №5600, который должен пройти второе чтение в парламенте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.36Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное