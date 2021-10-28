Больше площади всей Венгрии: в Налоговой рассказали, сколько украинских сельхозземель обрабатывается неофициально

Об этом в интервью Экономической правде сообщил и.о. председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

"Мы еще в начале года пытались посчитать, сколько земли у нас фактически обрабатывается, но номинально, в отчетности, она не обрабатывается. Мы получили цифру более 10 миллионов гектаров - это земля, обработка которой нигде не фиксируется. 10 млн га - это 100 тыс. квадратных километров, больше всей площади Венгрии (93 тыс квадратных километров)", - цитирует издание слова Олейникова.

По словам Евгения Олейникова, изменения в налоговое законодательство, вводящие минимальное налоговое обязательство, должны способствовать тому, что местные бюджеты будут получать больше доходов с такой земли.

"Но есть ситуации, когда крупные аграрии используют систему неофициальной аренды земли, то есть не показывают ее в отчетности. Я не могу сказать конкретно, кто и сколько, - это уже нужно доказывать", - добавил он.



В издании отметили, что минимальное налоговое обязательство, которое должно изменить систему налогообложения аграрии, содержится в законопроекте №5600, который должен пройти второе чтение в парламенте.