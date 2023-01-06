The New York Times:

Американские журналисты The New York Times написали аналитическую статью, посвященную украинской экономике, которая постоянно адаптируется к военным реалиям. После 10 месяцев российских атак экономика Украины упала на 30% - это стало самым большим падением с момента провозглашения Украиной независимости от Советского Союза в 1991 году. Часть промышленности и инфраструктуры страны были частично или полностью разрушены и не могут быть восстановлены. Многие предприятия, расположенные на территориях контролируемых Россией или в районах ожесточенных боевых действий – не дают всех своих мощностей, если вообще что-нибудь производят. Потребители по всей стране покупают меньше из-за высокой инфляции и экономической неопределенности, вызванной войной. Однако некоторые украинские компании собрали вещи и переехали, изменили определенные необходимые им продукты для производства и нашли поддержку за границей, адаптируясь таким образом к реалиям военного времени.

Также в The New York Times отметили отсутствие рождественского перемирия, которое вчера анонсировала Москва. А ведь атаки России на передовой не показали признаков ослабления. Жители Бахмута на востоке Донбасса рассказали, что в пятницу звуки боевых действий продолжаются и в этом районе ничего не изменилось, несмотря на якобы паузу. Украинские власти раскритиковали российское объявление о прекращении огня как блеф, а президент Владимир Зеленский в своем ночном обращении заявил, что правительство в Москве "хочет использовать Рождество как прикрытие", чтобы приостановить украинское продвижение и передислоцировать войска и боеприпасы. Аналитики также говорят, что приказ Кремля о прекращении огня мог быть попыткой выиграть время для перегруппировки российских войск перед возобновлением наступательных операций на линии фронта на Востоке Украины, и этот шаг также может быть частью более широкой инициативы по привлечению поддержки внутри России.

Кроме этого, американские журналисты акцентировали внимание на позитивных новостях для Украины в плане отсутствия табу со стороны союзников в поставках тяжелого оружия для ВСУ. Ведь в начале войны такое оружие считалось слишком большим запросом. Но боевые бронированные машины, отправленные в Украину на этой неделе, показывают, что ситуация изменилась. Киев давно искал бронированную технику, которую теперь предоставят Соединенные Штаты и Германия: американская боевая машина Bradley и немецкая боевая машина пехоты Marder. Но эти машины также являются своего рода уступкой Киеву, который ищет западные танки, которые союзники Украины пока отказываются предоставить. Другое оружие, которого хочет Украина, например истребители и высокоточные ракеты большой дальности, также, похоже, пока на паузе. Тем не менее последние поступления оружия демонстрируют, как мощная военная техника, которую когда-то считали снятой из-за опасений относительно эскалации, теперь идет на поле боя.

Politico:

В издании Politico, ссылаясь на свои источники, уверяют, что Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут впервые передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. По данным издания, Украина получит ракеты наземного базирования с радиолокационной наводкой, предназначенные для перехвата самолетов или крылатых ракет. Собеседники Politico говорят, что военным ВСУ удалось переоборудовать свои зенитно-ракетные комплексы "Бук" советского производства под пуски Sea Sparrow. Количество ракет и их точная модификация пока неизвестны. Также источники Politico говорят, что согласие Штатов и Германии передать Украине боевые машины пехоты открывает путь к предстоящим поставкам танков Abrams и Leopard.

The Washington Post:

Журналисты The Washington Post опубликовали пространную статью о том, что для многих из 1271 американца, находящихся под санкциями России, это предмет гордости. Гарвардский астрофизик, миллиардер из Силиконовой долины, голливудские актеры, осужденные убийцы – это часть растущего списка американцев, живущих под странным наказанием, оказавшимся источником гордости, смущения, а в некоторых случаях и ужаса: российские санкции. Вашингтон все чаще использует санкции против отдельных лиц как инструмент внешней политики, пользуясь финансовой системой США как кувалдой или скальпелем, чтобы отрезать своих врагов или союзников. Россия попала под сокрушительные санкции США после того, как она вторглась в Украину в феврале прошлого года: за последние годы Вашингтон ввел санкции против более 1300 россиян и более 1000 российских юридических лиц. Санкции не позволяют уполномоченным лицам вести бизнес с американскими компаниями или отдельными лицами и часто сопровождаются значительным наказанием. В акте очевидного дипломатического отчаяния Россия пытается ответить тем же.

CNN:

В издании CNN, со ссылкой на аналитический центр ISW, пояснили, что одностороннее прекращение огня Россией "преследовало цель нанести вред репутации Украины". Объявление президентом России Владимиром Путиным о 36-часовом одностороннем прекращении огня является "вероятно информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести вред репутации Украины", считает вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

Также в CNN пишут, что премьер-министр Японии рассматривает возможность посетить Украину. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал, что сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о возможности визита в Киев в зависимости от "различных обстоятельств", но еще ничего не решено. "Украинское правительство пригласило ключевых чиновников крупных стран посетить Киев, и я также получил приглашение", - сказал премьер журналистам в пятницу, ссылаясь на телефонный разговор с Зеленским. Он также пообещал поддержку Японии Украины в ее борьбе с Россией, поскольку Япония играет "активную роль" как глава G7.

The Guardian:

Британские журналисты The Guardian обнародовали заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что рождественский приказ Путина о прекращении огня "не вызывает доверия" , добавив, что приказ российского президента выглядит как попытка Москвы "выиграть время для перегруппировки своих войск".

Также в The Guardian обратили внимание, что украинское правительство вернуло себе главный православный собор страны и позволило Православной церкви Украины использовать его для православных рождественских богослужений. 1000-летний комплекс Киево-Печерской лавры – или Киево-Печерский монастырь – был штаб-квартирой поддерживаемого Россией крыла Украинской православной церкви (УПЦ), подчиняющейся Московскому патриархату. Монастырь также является украинским культурным сокровищем и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным Министерства культуры Украины, Успенский собор Печерской лавры и Трапезная церковь были переданы украинскому правительству по истечении срока аренды УПЦ в конце 2022 года.

BBC:

В издании BBC также акцентировали внимание на рождественском псевдоперемирии, которое односторонне объявил президент России Путин . В частности, сегодня, во время российского удара погиб украинский спасатель, российское государственное телевидение сообщило, что удар был нанесен по городу Донецк. Также сегодня сообщалось о воздушной тревоге по всей Украине вскоре после начала предполагаемого перемирия, а затем губернатор Херсонской области заявил, что в результате удара по пожарной части погиб спасатель и еще четыре человека получили ранения в главном городе, освобожденном в ноябре украинскими силами. Краматорск на Востоке страны также подвергся атаке, было повреждено более десятка зданий, сообщили украинские чиновники. Луганский областной председатель Сергей Гайдай предупредил, что рождественское перемирие в России является "ложью и ловушкой", посоветовав жителям не посещать храмы и не собираться в людных местах, поскольку россияне могут планировать "теракты". С обеих сторон линии фронта был слышен артиллерийский огонь в восточном городе Бахмут, где российские войска сосредоточили значительную часть своей огневой мощи, пытаясь продвинуться на запад в направлении Краматорска.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza проанализировали, что значит отправка американцами боевых машин пехоты Bradley, немцам – Marders, а французами – AMX-10. По их мнению, с этим оружием украинцы смогут гораздо эффективнее защищать Бахмут, а что главное – в ближайшее время освободить Мелитополь.

Кроме того, в Gazeta Wyborcza выпустили аналитический материал об оружии будущего, которое уже присутствует на полях битвы в Украине. "Терминатор существует и уже сражается. В Украине обе стороны используют автономные машины-убийцы" , - назвали статью журналисты.

Также в Gazeta Wyborcza посвятили материал православному Рождеству и тому, как украинцы его празднуют в католической Польше. Они отмечают, что, возможно, варшавские храмы никогда не были такими людными, как в эти православные праздники, главным образом из-за беженцев из Украины. Но интересно, что многие из них посетят Рождественскую мессу впервые за много лет, чтобы таким образом чувствовать себя поближе к дому. Война сделала для них религию важной.

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