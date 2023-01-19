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Обзор

Больше оружия Украине из США, трибунал для Путина и Рамштайна. Мировые СМИ об Украине 19 января

19 января, 2023 четверг
21:57
Мир про Украину

Американцы поставят в Украину больше оружия, Европарламент проголосовал за трибунал для Путина, в пятницу состоится встреча в формате Рамштайн. Об этом и не только мировые СМИ писали 19 января

The New York Times:

По словам американских чиновников, Пентагон впервые предоставит боевые машины Stryker, в ожидании возможного будущего наступления. Последний пакет американской военной помощи составляет 2,5 миллиарда долларов и включает около 100 боевых машин Stryker, пишет издание. Это обусловлено возможностью нового российского наступления. Тем временем продолжается борьба за село Клищиевка Донецкой области, украинская армия сообщает об отражении российских атак, однако не комментирует западным журналистам заявление вагнеровца о захвате села.

The Washington Post:

Издание акцентирует на пакете военной помощи от США, который также будет включать в себя пополнение запасов боеприпасов для гаубиц, реактивной артиллерии и более устойчивых к минам транспортных средств. Вместе с тем сообщает о том, что ситуация вокруг Соледара остается напряженной. Российские войска продолжают обстрелы. Упоминают и напряжение вокруг Клищиевки.

Еще один материал медиа посвящен 19-летней российской студентке, обвиненной в терроризме после ее критики войны в Украине в соцсетях. Ее сокурсники из Северного федерального университета в Архангельске сделали скриншот истории в Instagram и антивоенных комментариев девушки, а затем сообщили о ней властям. Спустя три месяца в России сочли это достаточным, чтобы добавить студентку в список террористов и экстремистов, наравне с Исламским государством, Аль-Каидой и Талибаном, и обвинить ее в дискредитации российской армии в соответствии с законами, принятыми в марте прошлого года.

The Guardian:

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину на завтрашней встрече министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии. Тем временем глава МАГАТЭ предупредил, что ядерная катастрофа на Запорожской АЭС "может произойти в любое время". Гросси подтвердил, что ситуация на станции очень опасна.

Тем временем Бен Уоллес анонсировал 600 ракет Brimstone для Украины вдобавок к пакету в начале этой недели, согласно которому Великобритания предоставит три батареи дальнобойной артиллерии AS-90 155 и эскадрилью. По его мнению, это поможет Украине получить преимущество на поле боя.

Кроме того, издание пишет также о росте количества кибератак на Украину. За прошедший год их количество выросло втрое, к тому же часто российские атаки в сети сочетались с ракетными обстрелами. По мнению британских экспертов, угроза таких атак только растет.

Politico:

США и союзники усиливают давление на Германию, чтобы она направила танки в Украину, для этого группа европейских стран работает над созданием коалиции, которая будет оказывать давление на Берлин. Скорее всего, коалицию будет возглавлять Польша.

CNN:

По мнению Пентагона, давать Украине танки M1 Abrams сейчас нет смысла. Там говорят о передаче Bradley и о том, что другие страны также готовят технику для Украины. Что же касается размышлений Германии, которая ожидает первого шага США по предоставлению танков, официальные лица США заявляют, что Германия может принимать собственные решения, и что требования к техническому обслуживанию M1 Abrams усложняют предоставление украинцам этого оборудования. Вместе с тем согласно совместному заявлению, опубликованному британским правительством после встречи в Таллинне, 9 европейских стран пообещали дальнейшую военную поддержку Украины, которая поможет силам перейти от "сопротивления к изгнанию российских сил".

BBC:

СМИ также подчеркивает позицию Германии по поводу предоставления Украине танков. Польша и Финляндия пообещали прислать своих Leopard'ов, но для этого нужно разрешение Германии. Поэтому страны союзники продолжают давить на Шольца. Так почему же он колеблется по поводу их доставки? Германия все еще опасается эскалации и того, как Владимир Путин отреагирует на поставку наступательного оружия, считают эксперты. Кроме того, концепция немецких танков на украинской земле до сих пор неприятно резонирует в Берлине, где история Второй мировой войны страны все еще бросает длинную тень.

Издание сообщает, что украинские войска признали, что отступили от города Соледара, однако солдаты рассказали BBC, что они отступили в контролируемом тактическом движении перед запланированной контратакой.

Gazeta Wyborcza:

Выиграет ли войну Украина, ставит вопрос польское издание. Апеллирует к экономическим падениям, а также к тому, как Россия уничтожает украинские города ракетами, пытаясь превратить страну в Алеппо, убеждены в СМИ.

Традиционные союзники отворачиваются от России, говорит "Выборча". Речь идет о Сербии, Армении и Болгарии. Такие выводы журналисты делают через комментарий Вучича: "Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. И так оно и будет", – заявил он в интервью Bloomberg.

Европарламент хочет создать суд для преступлений агрессии против Украины, в том числе трибунал для Путина. В резолюции депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России и Белоруссии.

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