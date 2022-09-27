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"Больше оружия, больше санкций, больше изоляции для РФ": премьер Нидерландов отметил усиление поддержки Украины

27 сентября, 2022 вторник
01:04
Новости

Премьер Нидерландов Марк Рютте в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в усилении поддержки Украины в ответ на мобилизацию в РФ и нелегитимные "референдумы"

Об этом Марк Рютте написал в твиттере.

"Мы усиливаем поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций и больше изоляции для России. Я еще раз подчеркнул это, разговаривая с Зеленским, в ответ на мобилизацию России и нелегитимные "референдумы". Защита Европы имеет решающее значение для нашей безопасности", – указано в сообщении.

Владимир Зеленский также написал в твиттере о продуктивном разговоре с премьер-министром Нидерландов.

"Обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины. Украина и Нидерланды единодушны: мир должен решительно отреагировать на псевдореферендумы и усилить санкционное давление на РФ. Скоординировали поддержку инициатив Украины в рамках ООН", – отметил он.

В своем вечернем обращении Зеленский также упомянул о разговоре с господином Рютте и поблагодарил его "за четкую поддержку, готовность усиливать санкционное давление на Россию".

  • 20 сентября оккупантіы в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях заявили о принятии решений провести "референдумы" о присоединении к РФ с 23 по 27 сентября. Президент Польши Анджей Дуда назвал запланированные псевдореферендумы "насмешкой над демократическим миром" и сравнил режим Путина с политикой времен Голодомора. В ОБСЕ также осудили планы проведения "референдумов" на оккупированных территориях Украины
  • 21 сентября президент России Владимир Путин в обращении отметил, что РФ поддержит "референдумы" на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины. В тот же день объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

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