"Больше оружия, больше санкций, больше изоляции для РФ": премьер Нидерландов отметил усиление поддержки Украины
Премьер Нидерландов Марк Рютте в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в усилении поддержки Украины в ответ на мобилизацию в РФ и нелегитимные "референдумы"
Об этом Марк Рютте написал в твиттере.
"Мы усиливаем поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций и больше изоляции для России. Я еще раз подчеркнул это, разговаривая с Зеленским, в ответ на мобилизацию России и нелегитимные "референдумы". Защита Европы имеет решающее значение для нашей безопасности", – указано в сообщении.
Владимир Зеленский также написал в твиттере о продуктивном разговоре с премьер-министром Нидерландов.
"Обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины. Украина и Нидерланды единодушны: мир должен решительно отреагировать на псевдореферендумы и усилить санкционное давление на РФ. Скоординировали поддержку инициатив Украины в рамках ООН", – отметил он.
В своем вечернем обращении Зеленский также упомянул о разговоре с господином Рютте и поблагодарил его "за четкую поддержку, готовность усиливать санкционное давление на Россию".
- 20 сентября оккупантіы в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях заявили о принятии решений провести "референдумы" о присоединении к РФ с 23 по 27 сентября. Президент Польши Анджей Дуда назвал запланированные псевдореферендумы "насмешкой над демократическим миром" и сравнил режим Путина с политикой времен Голодомора. В ОБСЕ также осудили планы проведения "референдумов" на оккупированных территориях Украины
- 21 сентября президент России Владимир Путин в обращении отметил, что РФ поддержит "референдумы" на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины. В тот же день объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
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