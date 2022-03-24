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Больше никогда не говорите нам, что украинская армия не отвечает стандартам НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал страны-участницы Североатлантического альянса не говорить украинской армии о стандартах НАТО
Об этом он сказал во время выступления в режиме видеоконференции на экстренном саммите НАТО, начавшемся 24 марта.
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