"Больше нельзя экономить и ждать": президент Литвы призвал Европу отказаться от российского газа и нефти
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европу отказаться от российского газа и нефти, ведь пятый пакет европейских санкций должен нанести РФ максимальный удар
Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксеном, сообщает LRT .
"Россия и Беларусь должны быть привлечены к ответственности за жестокие военные преступления, совершенные их режимом. Европа должна прекратить покупать российский газ и нефть, потому что именно на эти деньги кремлевский режим финансирует безжалостное разрушение украинских городов и нападения на мирное население", - подчеркнул Науседа.
По его словам, пятый пакет санкций ЕС должен нанести максимальный удар путинскому режиму.
"Мы больше не можем экономить деньги и ждать, потому что преступники должны ощутить последствия своих действий сейчас и здесь", – сказал президент Литвы.
Науседа добавил, что шантаж Кремля по прекращению импорта газа в ЕС может стать шансом для Европы стать независимой от российских источников энергии. Президент также отметил необходимость дальнейшего усиления восточного фланга НАТО с особым упором на противовоздушную оборону.
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