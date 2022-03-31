"Больше нельзя экономить и ждать": президент Литвы призвал Европу отказаться от российского газа и нефти

Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксеном, сообщает LRT .



"Россия и Беларусь должны быть привлечены к ответственности за жестокие военные преступления, совершенные их режимом. Европа должна прекратить покупать российский газ и нефть, потому что именно на эти деньги кремлевский режим финансирует безжалостное разрушение украинских городов и нападения на мирное население", - подчеркнул Науседа.



По его словам, пятый пакет санкций ЕС должен нанести максимальный удар путинскому режиму.



"Мы больше не можем экономить деньги и ждать, потому что преступники должны ощутить последствия своих действий сейчас и здесь", – сказал президент Литвы.



Науседа добавил, что шантаж Кремля по прекращению импорта газа в ЕС может стать шансом для Европы стать независимой от российских источников энергии. Президент также отметил необходимость дальнейшего усиления восточного фланга НАТО с особым упором на противовоздушную оборону.



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