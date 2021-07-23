Больше не угроза окружающей среде: Илон Маск предположил восстановления продаж Tesla за биткоины

Об этом основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил на конференции B-Word, которую организовал Crypto Council for Innovation.



Tesla отказалась от приема платежей в биткоинах в середине мая текущего года. Тогда Маск раскритиковал первую криптовалюту за неэкологичный способ ее добычи. По словам бизнесмена, Tesla не может позволить себе наносить вред окружающей среде, поэтому не будет криптовалюта в качестве оплаты до тех пор, пока ее майнинг не начнет осуществляться с помощью возобновляемых источников энергии.



В начале июня генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор и созданная им Совет по майнингу биткоинов представили данные, согласно которым доля "зеленого" майнинга превысила 56%. Маск усомнился в достоверности этих данных, однако признал, что "наблюдается положительная динамика" в использовании возобновляемых источников энергии для добычи криптовалюта



"Я намерен уделить этому вопросу больше внимания, чтобы быть уверенным, что процент использования возобновляемых источников энергии, скорее всего, составляет 50% или более, и существует тенденция к увеличению этой доли. Если так, Tesla восстановит прием биткоинов", - отметил тогда Маск.



На этот раз на конференции Маск заявил, что при сохранении текущей тенденции с "экологическим майнингом" его электрокары могут снова начать продавать за криптовалюту.



"Похоже, что биткоин все больше смещается в сторону возобновляемых источников энергии, и несколько мощных угольных электростанций, которые использовались для добычи криптовалюты, были закрыты, в частности, в Китае", - заявил Маск во время конференции.



Напомним, в мае после объявления Маска об остановке продаж Tesla за биткоины, курс криптовалюты сразу просел на 15%