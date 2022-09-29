Больше не одинок: Брэд Питт закрутил с младшей на 27 лет моделью
Популярный голливудский актер Брэд Питт, переживший сложный развод с Анджелиной Джоли, и американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски начали встречаться
Об этом со ссылкой на инсайдеров пишет The Daily Mail.
Источники утверждают, что звезда Голливуда и топ-модель "проводят много времени вместе". Знаменитости познакомились всего месяц назад. Уже тогда ходили слухи об их романе, но сейчас инсайдеры предполагают, что отношения звезд серьезнее, чем казалось сначала.
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31-летняя Эмили Ратаковски младше Брэда Питта на 27 лет. Она лишь на 10 лет старше первенца Джоли и Питта Мэддокса. Кстати, топ-модель сейчас переживает процесс развода с кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом.
"Они проводят много времени вместе", – сказал инсайдер сайту.
Другой источник отмечает: "Друзья не уверены, серьезно ли это. Кажется, они не "встречаются" официально".
- Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись 12 апреля 2019 года.
- Развод выдался сложным для обеих звезд, Питт называл его в комментариях СМИ "ужасным"
- При разводе родителей только старший сын Мэддокс поддержал мать, которому Джоли решила оставить все свое наследство.
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