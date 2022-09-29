Об этом со ссылкой на инсайдеров пишет The Daily Mail.

Источники утверждают, что звезда Голливуда и топ-модель "проводят много времени вместе". Знаменитости познакомились всего месяц назад. Уже тогда ходили слухи об их романе, но сейчас инсайдеры предполагают, что отношения звезд серьезнее, чем казалось сначала.

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31-летняя Эмили Ратаковски младше Брэда Питта на 27 лет. Она лишь на 10 лет старше первенца Джоли и Питта Мэддокса. Кстати, топ-модель сейчас переживает процесс развода с кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

"Они проводят много времени вместе", – сказал инсайдер сайту.

Другой источник отмечает: "Друзья не уверены, серьезно ли это. Кажется, они не "встречаются" официально".

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись 12 апреля 2019 года.

Развод выдался сложным для обеих звезд, Питт называл его в комментариях СМИ "ужасным"

При разводе родителей только старший сын Мэддокс поддержал мать, которому Джоли решила оставить все свое наследство.

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