Об этом Наталья Кличко сообщила в Instagram.

Бывшая жена и мать троих детей мэра Киева Виталия Кличко Наталья сообщила, что начинает новую страницу своей жизни.

"В последующие несколько дней вы увидите смену моего имени на всех моих аккаунтах в социальных сетях и медиа. За последние 25 лет многие из вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые из вас знали мое настоящее имя - Наталья Егорова. Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую я начинаю писать с чистого листа под своим именем", - написала Наталья.

Она уточнила, что "с уважением и гордостью" оставляет имя Натальи Кличко, и добавила, что ее цели, жизненная позиция, ценности остаются неизменными.

"Я всегда помогала и буду помогать и поддерживать тех, кто в этом больше нуждается, - дети и женщины. Я и дальше буду голосом для тех, у кого его забрали, и для тех, кто не может сегодня говорить за себя. Я буду продолжать нести Свет , Добро и Любовь в этот безумный мир. И я буду стремиться с каждым следующим шагом становиться лучшей версией себя", - отметила бывшая жена киевского городского головы и подписалась как Наталья Егорова.

В середине августа городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что развелся с женой Натальей после 25 лет брака

Комментируя новость о разводе, Наталья поблагодарила Виталия Кличко за 25 лет в браке

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