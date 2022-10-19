Больше не Кличко: экс-жена мэра Киева сообщила о смене фамилии
Бывшая супруга мэра Киева Наталья Кличко объявила о смене имени на всех своих аккаунтах в социальных сетях и медиа
Об этом Наталья Кличко сообщила в Instagram.
Бывшая жена и мать троих детей мэра Киева Виталия Кличко Наталья сообщила, что начинает новую страницу своей жизни.
"В последующие несколько дней вы увидите смену моего имени на всех моих аккаунтах в социальных сетях и медиа. За последние 25 лет многие из вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые из вас знали мое настоящее имя - Наталья Егорова. Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую я начинаю писать с чистого листа под своим именем", - написала Наталья.
Она уточнила, что "с уважением и гордостью" оставляет имя Натальи Кличко, и добавила, что ее цели, жизненная позиция, ценности остаются неизменными.
"Я всегда помогала и буду помогать и поддерживать тех, кто в этом больше нуждается, - дети и женщины. Я и дальше буду голосом для тех, у кого его забрали, и для тех, кто не может сегодня говорить за себя. Я буду продолжать нести Свет , Добро и Любовь в этот безумный мир. И я буду стремиться с каждым следующим шагом становиться лучшей версией себя", - отметила бывшая жена киевского городского головы и подписалась как Наталья Егорова.
- В середине августа городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что развелся с женой Натальей после 25 лет брака
- Комментируя новость о разводе, Наталья поблагодарила Виталия Кличко за 25 лет в браке
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