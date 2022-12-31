"Больше не хотим иметь ничего общего с языком и культурой оккупанта", - издание "Новое Время" меняет название
Украинское издание НВ ("Новое Время"), через 8 лет после начала российской агрессии по отношению к Украине, меняет название и логотип на NV (New Voice)
Об этом сообщил главный редактор издания Виталий Сыч в Фейсбуке.
"Мы прощаемся с брендом "Новое Время", и оставляем латинское NV. Это и есть наш основной бренд. Наш медиадим уже почти 100% диджитал, поэтому бренд NV – такой же, как и домен сайта. Полное название медиахолдинга будет звучать как New Voice . Собственно, так уже год называется наша англоязычная версия", - написал Сыч.
Он отметил, что название "Новое Время" уже давно не отвечает ценностям издания.
"Мы основали НВ ("Новое Время") еще до аннексии Крыма, и это название давно не соответствует нашим ценностям. Мы всегда защищали и продвигали в Украине личные и экономические свободы, прозападные общественные, политические и экономические трансформации. Сегодня мы больше не хотим" иметь ничего общего с языком и культурой страны, которая является антиподом всего, во что мы верим и за что сражаемся все эти годы", - подчеркнул главный редактор.
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