Больше не Елбасы: Конституционный суд Казахстана отменил привилегии для экс-президента Назарбаева
Конституционный суд Казахстана отменил действие закона "О первом президенте – Елбасы". Таким образом, бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева лишили привилегий
Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
Отмененный закон содержал существенные привилегии для Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, в частности наделял его неприкосновенностью: экс-президента не могли привлечь к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий, неприкосновенным было его имущество и собственность членов семьи, живущих с ним.
В настоящее время Конституционный суд постановил, что согласно результатам референдума от 5 июня 2022 г. в Конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения этого закона. Решение вступает в силу со дня его принятия, общеобязательно на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.
На референдуме 5 июня, по официальным данным, более 77% участников голосования одобрили конституционные поправки, согласно которым первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается конституционного статуса Елбасы (лидера или отца нации).
- После отставки с поста президента Казахстана в марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сохранил за собой должность главы Совбеза. Однако после начала массовых протестов в январе 2022 года Совбез возглавил действующий президент Касим-Жомарт Токаев.
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