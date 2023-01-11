Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Отмененный закон содержал существенные привилегии для Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, в частности наделял его неприкосновенностью: экс-президента не могли привлечь к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий, неприкосновенным было его имущество и собственность членов семьи, живущих с ним.

В настоящее время Конституционный суд постановил, что согласно результатам референдума от 5 июня 2022 г. в Конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения этого закона. Решение вступает в силу со дня его принятия, общеобязательно на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.

На референдуме 5 июня, по официальным данным, более 77% участников голосования одобрили конституционные поправки, согласно которым первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается конституционного статуса Елбасы (лидера или отца нации).

После отставки с поста президента Казахстана в марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сохранил за собой должность главы Совбеза. Однако после начала массовых протестов в январе 2022 года Совбез возглавил действующий президент Касим-Жомарт Токаев.

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