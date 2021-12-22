Больше на 250 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине впервые за несколько лет выросла добыча газа
АО "Укргаздобыча", входящее в состав Нафтогаза, запустило в работу первую степень сжатия газа Краснодонецкой дожимной компрессорной станции (ЧДКС) в Харьковской области. Новый комплекс оборудования увеличивает добычу примерно на 250 тыс. кубометров газа в сутки
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".
"Сегодня мы открыли первую степень Краснодонецкой ГКС, которая позволит получить дополнительно 100 млн куб. м газа на крупнейшем в стране Шебелинском месторождении в 2022 году", - отметил глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Нафтогаз" информирует, что новая 1-я степень ЧДКС заменит комплекс оборудования, работавший уже более 50 лет, с начала эксплуатации станции. За это время Шебелинское месторождение истощилось на 90%, но продолжает давать более 9% всего украинского газа.
"Открытие ЧДКС в Харьковской области позволит переломить негативную тенденцию, когда добыча газа постоянно снижалась, и начать хоть и незначительное (более 2% с июля 2021 года), однако увеличение среднесуточной добычи", - говорится в сообщении.
Справка: Шебелинское газоконденсатное месторождение – крупнейшее в Украине, расположенное в Харьковской области. Месторождение было открыто в 1950 году и введено в эксплуатацию в 1956. Максимальная годовая добыча на месторождении на пике его разработки в 1971 году достигала 31,3 млрд кубометров. С начала эксплуатации месторождения из него извлекли 633,1 млрд кубометров.
- Напомним, на приобретение газа для отопительного сезона 2021-2022 НАК "Нафтогаз" потратила в общей сложности 86 млрд грн.
- 17 декабря глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил , что разница между розничной и рыночной ценой на газ приводит к убыткам и не позволяет сохранить действующие тарифы для граждан.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.47Продажа 30.87
- Актуальное
- Важное