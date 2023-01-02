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Главная война с Россией "Больше и глубже": Буданов спрогнозировал новые атаки на территории РФ

"Больше и глубже": Буданов спрогнозировал новые атаки на территории РФ

2 января, 2023 понедельник
21:27
война с Россией

В новом году удары по военным объектам на территории России продолжатся, они будут наноситься дальше вглубь территории страны

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает со ссылкой на ABC News.

Кроме того, была подтверждена причастность Украины к атакам на российские авиабазы, глава ГУР МО Украины отказался, но пообещал, что расскажет об этом по окончании войны.

На вопрос об ударах по Крыму он ответил: "Крым - это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие".

  • Ранее начальник ГУР заявил, что зимой ситуация на фронте в корне не изменится.
  • 29 декабря начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ситуация на линии фронта зашла в тупик, ни Украина, ни Россия не может добиться весомых успехов.

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Россия
Кирилл Буданов
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