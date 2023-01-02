"Больше и глубже": Буданов спрогнозировал новые атаки на территории РФ

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает со ссылкой на ABC News.

Кроме того, была подтверждена причастность Украины к атакам на российские авиабазы, глава ГУР МО Украины отказался, но пообещал, что расскажет об этом по окончании войны.

На вопрос об ударах по Крыму он ответил: "Крым - это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие".

Ранее начальник ГУР заявил, что зимой ситуация на фронте в корне не изменится.

29 декабря начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ситуация на линии фронта зашла в тупик, ни Украина, ни Россия не может добиться весомых успехов.