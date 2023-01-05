"Больше HIMARS": США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине для отражения полномасштабного вторжения российских сил
Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Анадолу".
"Мы предоставляли и будем продолжать оказывать украинцам то оружие и помощь, которые им нужны, чтобы защитить себя. Она включала HIMARS в прошлом, и вполне могло бы включать большее HIMARS в будущем", — сказал Кирби.
По его словам, высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) оказались "очень эффективными" для Украины. "Мы собираемся и дальше поддерживать Украину этими системами вооружения".
Кирби добавил, что США продолжат оказывать помощь Украине "в ближайшие дни и недели".
Также он отреагировал на сообщение России о том, что она регулярно уничтожает системы HIMARS, заявив, что в США "нет информации, подтверждающей" заявления России о том, что она уничтожила две американские реактивные системы залпового огня HIMARS в Донецкой области Украины.
"И напомню, что подобные сообщения от россиян мы видели и раньше", - сказал он.
- Напомним, президент США Джо Байден также 4 января подтвердил , что Вашингтон обсуждает поставки для ВСУ американских боевых машин пехоты М2 Bradley.
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