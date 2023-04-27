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Больше года без электроэнергии: в одно из сел на Харьковщине вернули свет

27 апреля, 2023 четверг
16:10
Общество

В четверг, 27 апреля, в село Норцовка Изюмского района Харьковщины вернули свет после года отсутствия электроэнергии

Об этом пишет Харьковская ОВА .

Света в селе не было с 10 марта 2022 года.

"Энергетики вернули свет в село Норцовка Изюмского района. Этот населенный пункт был обесточен с 10 марта прошлого года. Сейчас село полностью запитано, электричество подведено к 23 домовладениям из 96", - пишет ОВА.

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Война с Россией
Енергия
Харковщина
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