Больше года без электроэнергии: в одно из сел на Харьковщине вернули свет
В четверг, 27 апреля, в село Норцовка Изюмского района Харьковщины вернули свет после года отсутствия электроэнергии
Об этом пишет Харьковская ОВА .
Света в селе не было с 10 марта 2022 года.
"Энергетики вернули свет в село Норцовка Изюмского района. Этот населенный пункт был обесточен с 10 марта прошлого года. Сейчас село полностью запитано, электричество подведено к 23 домовладениям из 96", - пишет ОВА.
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