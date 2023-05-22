Советы о здоровом образе жизни и формировании здоровых привычек в Facebook обнародовало Министерство здравоохранения.

"Здоровый образ жизни, о котором каждый и каждый из нас слышали по крайней мере раз, формируется именно из их соблюдения. Однако эти привычки очень непросто сделать ежедневной рутиной. Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, может потребоваться в среднем 59 дней, чтобы новая привычка стала автоматической. Другое исследование, проведенное в 2012 году, показало, что для изменения привычного поведения нужно примерно 10 недель", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что во время полномасштабной войны особенно важно уделить внимание своему здоровью, в том числе и для того, чтобы после победы иметь силы на восстановление страны.

В частности, в Минздраве рассказали, какие полезные привычки следует интегрировать в ежедневные рутины, и с чего нужно начинать.

Цель "Больше двигаться"

Как отмечают в Минздраве, известна рекомендация делать не менее 10 000 шагов в день. В то же время цель в 10 тыс. шагов может быть трудно достижима для людей с малоподвижным образом жизни. В таком случае рекомендуем достигать общей цели "10 000 шагов в день" поэтапно. К примеру, если вы делаете 3 000 шагов в день (базовое количество), ежедневно постепенно добавляйте к своей активности еще 500–1000–2000 шагов.

Фото: facebook Минздрав

Цель "Пить больше воды"

Отмечается, что необходимо отдавать предпочтение чистой воде без подсластителей или сахара и потреблять около двух литров в сутки. Если вам хочется разнообразить напиток, добавьте в воду пригоршню ягод, несколько кусочков лимона, огурец или мяту. Привычка будет формироваться легче, если средства ее формирования будут у вас под рукой – держите бутылку воды рядом или на виду, чтобы вы всегда могли сделать глоток.

Фото: facebook Минздрав

Цель "Есть здоровую пищу"

Сделайте правилом есть салат в обед каждый день или уберите солонку со стола и добавляйте в блюда вместо соли травы и разнообразные специи. Откажитесь от сахара и сиропов в кофе или чае или для начала вместо двух ложек сахара добавьте одну.

ВОЗ рекомендует употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей (эквивалент 400 г) в день. Попытайтесь съедать яблоко вместо перекуса. Также напоминается, что "здоровая" тарелка должна на 50% состоять из овощей (кроме картофеля) и старайтесь постепенно внедрить это правило и в свою жизнь.

Фото: facebook Минздрав

Цель "Хорошо спать"

В Минздраве напоминают, что нехватка сна провоцирует переедание в течение дня и может влиять на производительность труда, поэтому следует работать над налаживанием сна.

Фото: facebook Минздрав

Цель "Заботиться о психическом здоровье"

В Минздраве советуют сделать заботу о психическом здоровье ритуалом ежедневной заботы о себе. Ограничьте пребывание в соцсетях – это улучшит ваше самочувствие. Освойте навыки самопомощи во время стресса, чтобы помогать себе и своим близким.

Попробуйте каждый день писать несколько страниц в дневнике – это поможет вам в самопознании и анализе того, что делает вас счастливым или несчастным. Если это пока трудно – запишите 10 причин, почему вы сегодня молодец или за что вы благодарны уходящему дню. Если чувствуете, что не можете справиться с тревожностью и стрессом – обратитесь за помощью к специалистам.

Фото: facebook Минздрав

Европейская неделя общественного здоровья проходит 22-26 мая. В Украине Всеукраинская неделя общественного здоровья инициирована Центром общественного здоровья и проходит под лозунгом #ПрофилактикаСпасаетЖизнь и посвящена теме профилактики заболеваний.