Больше членов: Байден предложит реформу Совбеза ООН
Президент США Джо Байден на сессии Генассамблеи ООН предложит изменить структуру Совета безопасности Организации объединенных наций
Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью The Telegraph .
"Я думаю, президент Байден немного подробнее расскажет об этом. Мы ясно дали понять и считаем, что пора поднять вопрос о структуре Совета безопасности. Я думаю, президент Байден, Соединенные Штаты, поддержали бы больше членов", - заявил Кирби.
Сообщается, что Байден настаивает на включении пяти или шести новых постоянных членов в Совбез ООН, в частности Индии, Бразилии, Германии и Японии. В качестве возможных постоянных членов также рассматриваются Бразилия и ЮАР.
Постоянными членами Совбеза ООН являются США, Россия, Британия, Китай и Франция - право вето есть только у постоянных членов.
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Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что ООН нуждается в фундаментальных реформах , потому что ее порядки уже не соответствуют контексту современности.
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