Больше членов: Байден предложит реформу Совбеза ООН

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью The Telegraph .

"Я думаю, президент Байден немного подробнее расскажет об этом. Мы ясно дали понять и считаем, что пора поднять вопрос о структуре Совета безопасности. Я думаю, президент Байден, Соединенные Штаты, поддержали бы больше членов", - заявил Кирби.

Сообщается, что Байден настаивает на включении пяти или шести новых постоянных членов в Совбез ООН, в частности Индии, Бразилии, Германии и Японии. В качестве возможных постоянных членов также рассматриваются Бразилия и ЮАР.

Постоянными членами Совбеза ООН являются США, Россия, Британия, Китай и Франция - право вето есть только у постоянных членов.