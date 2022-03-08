Больше чем у Ирана и Северной Кореи. Россия - абсолютный рекордсмен по количеству полученных санкций
За десять дней Россия стала объектом 2778 новых санкций, а общее количество ограничений в отношении страны увеличилось до более 5,5 тысяч.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Эспрессо.TV .
Всего через десять дней после вторжения в Украину Россия обошла Иран и Северную Корею и стала страной, на которую распространяется наибольшее количество санкций.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций, в результате активных и слаженных действий, предпринятых США и европейскими союзниками, начиная с 22 февраля, Россия стала объектом 2778 новых санкций.
Общее количество санкций в отношении страны увеличилось до более чем 5530. Это больше, чем Иран, столкнувшийся с 3616 санкциями в течение десятилетия, в основном за свою ядерную программу и поддержку терроризма, Сирия, столкнувшаяся с 2608 санкциями, Северная Корея – 207. Венесуэлы, Мьянмы и Кубы – 651, 510 и 208, соответственно.
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