Больше чем у Ирана и Северной Кореи. Россия - абсолютный рекордсмен по количеству полученных санкций

Об этом сообщает Bloomberg, передает Эспрессо.TV .

Всего через десять дней после вторжения в Украину Россия обошла Иран и Северную Корею и стала страной, на которую распространяется наибольшее количество санкций.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций, в результате активных и слаженных действий, предпринятых США и европейскими союзниками, начиная с 22 февраля, Россия стала объектом 2778 новых санкций.

Общее количество санкций в отношении страны увеличилось до более чем 5530. Это больше, чем Иран, столкнувшийся с 3616 санкциями в течение десятилетия, в основном за свою ядерную программу и поддержку терроризма, Сирия, столкнувшаяся с 2608 санкциями, Северная Корея – 207. Венесуэлы, Мьянмы и Кубы – 651, 510 и 208, соответственно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb