Больше, чем обычно: ученые выразили обеспокоенность размером озоновой дыры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Озоносфера предназначена для защиты от ультрафиолета от Солнца.

"На данном этапе мы не можем сказать, как дальше будет развиваться нынешняя озоновая дыра. Однако она очень похожа на дыры 2020 года, когда она была одной из самых глубоких и длинных", - сказал директор службы мониторинга атмосферы Коперника Винсент-Анри Пеуч.

По словам Пеуча, размер не означает, что восстановление слоя идет не по плану.