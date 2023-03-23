Больше без площади Льва Толстого и проспекта Юрия Гагарина: в Киеве переименовали еще 16 улиц
23 марта депутаты Киевского городского совета поддержали переименование еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в telegram.
"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", - написал Кличко.
В частности, новые названия получили:
- улица Льва Толстого - улица Гетьмана Павла Скоропадского
- площадь Льва Толстого – площадь Украинских Героев
- бульвар Перова – проспект Воскресенский
- проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута
- проспект Юрия Гагарина – проспект Леонида Каденюка
- улица Марины Цветаевой - улица Александры Экстер
- улица Суздальская - улица Олексы Гирняка
Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов.
- Ранее в Киеве переименовали проспект и площадь Победы, в общей сложности дерусифицировали 31 название.
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