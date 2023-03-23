Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в telegram.

"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", - написал Кличко.

В частности, новые названия получили:

улица Льва Толстого - улица Гетьмана Павла Скоропадского

площадь Льва Толстого – площадь Украинских Героев

бульвар Перова – проспект Воскресенский

проспект Освободителей – проспект Георгия Нарбута

проспект Юрия Гагарина – проспект Леонида Каденюка

улица Марины Цветаевой - улица Александры Экстер

улица Суздальская - улица Олексы Гирняка

Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов.