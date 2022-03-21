Больше банков, больше секторов экономики: в Белом доме допустили ужесточение санкций против РФ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха в интервью CBS News, США могут еще больше расширить санкции против России.



"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей. Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись", - сказал Сингх.



По его словам, санкции могут затронуть "стратегически важные направления российской экономики". В основном это касается нефти и газа, однако правительство США рассматривает и другие сектора.



Кроме того, Сингх полностью опроверг возможность отмены каких-либо санкций против России. По его словам, пока в Украине не прекратится война, об этом речи не может.

США не исключают, что одна из стран НАТО отправит миротворцев в Украину.

Президент США Джо Байден посетит Европу с официальным визитом. Кроме саммита НАТО также запланирован визит в Польшу, где Байден проведет встречу с президентом Анджеем Дудой .