"Большая термомодернизация" уменьшит платежи за отопление на 60%, - ОПУ

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме "Безопасные и состоятельные общины будущего", передает Укринформ.



"Большая термомодернизация" коснется, думаю, каждой общины. В этом году мы запланировали 6 тысяч термомодернизированных домов", - сказал он.



Тимошенко уточнил, что благодаря термомодернизации удастся снизить платежки жильцов за отопление в таких домах на 60%.



Кроме того, по его словам, программа позволит снизить потребление газа на 437 млн кубометров.

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