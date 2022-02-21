"Большая термомодернизация" уменьшит платежи за отопление на 60%, - ОПУ
В 2022 году программа "Большая термомодернизация" запланирована для шести тысяч домов и позволит снизить оплату за отопление на 60%, говорят в Офисе президента
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме "Безопасные и состоятельные общины будущего", передает Укринформ.
"Большая термомодернизация" коснется, думаю, каждой общины. В этом году мы запланировали 6 тысяч термомодернизированных домов", - сказал он.
Тимошенко уточнил, что благодаря термомодернизации удастся снизить платежки жильцов за отопление в таких домах на 60%.
Кроме того, по его словам, программа позволит снизить потребление газа на 437 млн кубометров.
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