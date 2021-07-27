"Большая стройка": в Киеве до осени реконструируют железнодорожную станцию "Святошин"
Укрзализныця в августе откроет в Киеве реконструированную железнодорожную станцию "Святошин"
Об этом в Facebook сообщил председатель правления Укрзализныци Иван Юрик.
"Железнодорожная платформа Святошин - первый пилот в рамках проекта " Большое Строительство "City Express. В августе Укрзализныця откроет реконструированную платформу", - написал Юрик.
По его словам, станция "Святошин" является транспортным хабом, который обслуживает около полумиллиона жителей города Киева и пригорода, проживающих на Борщаговке, Академгородке, Нивках, Святошино, и пассажиров, следующих из Тетеривского направлении: Ирпеня, Бучи, Немешаево, Ворзель, Коростеня.
Юрик отметил, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность и сделать быстрой пересадку пассажиров на другие виды транспорта.
Он добавил, что станция станет первым тестовой площадкой для внедрения новейших технологий и ИТ-решений.
"Укрзализныця составляет автоматы для покупки билетов на пригородные поезда и турникеты. Автоматы позволят пассажиру быстро и удобно приобрести билет, а турникеты решат проблему" зайцев ". Такой комплексный подход будет реализован и на других станциях и вокзалах страны", - пояснил Юрик.
Председатель Укрзализныци также напомнил, что целью компания остается разгрузки дорог и развитие в Киеве гибкой инфраструктуры.
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