"Большая стройка": в каждом регионе обновят областную детскую и взрослую больницы

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, в рамках программы "Большая стройка" в каждом регионе планируется реконструировать и модернизировать одну областную детскую и одну взрослую больницы.



Отмечается, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко поставил задачу за две недели завершить подготовку технического задания и начать тендерные процедуры на разработку проектно-сметной документации. Строительные работы должны начаться в 2022 году и завершиться в течение 2022-2023 годов.



"Уже со следующего года начнется глобальная реконструкция и модернизация областных больниц в каждом областном центре. Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице. Сейчас надо подать техническое задание под конкретные потребности каждого региона", - цитирует пресс-служба слова Тимошенко .



По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, правительство хочет, чтобы больницы стали одинаково комфортными как для пациента, так и для врача, а вместе со строительством больниц должны внедряться новейшие технологии в сфере здравоохранения. Так, МЗ меняет подход к оснащению больниц и обновляет оборудование в соответствии с европейскими стандартами.



В пресс-службе отметили, что всего планируется обновить или построить 48 учреждений здравоохранения.

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