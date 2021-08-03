"Большая стройка": в каждом регионе обновят областную детскую и взрослую больницы
В рамках президентской программы "Большая стройка" планируется обновить областную детскую и взрослую больницы в течение 2022-2023 годов
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, в рамках программы "Большая стройка" в каждом регионе планируется реконструировать и модернизировать одну областную детскую и одну взрослую больницы.
Отмечается, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко поставил задачу за две недели завершить подготовку технического задания и начать тендерные процедуры на разработку проектно-сметной документации. Строительные работы должны начаться в 2022 году и завершиться в течение 2022-2023 годов.
"Уже со следующего года начнется глобальная реконструкция и модернизация областных больниц в каждом областном центре. Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице. Сейчас надо подать техническое задание под конкретные потребности каждого региона", - цитирует пресс-служба слова Тимошенко .
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, правительство хочет, чтобы больницы стали одинаково комфортными как для пациента, так и для врача, а вместе со строительством больниц должны внедряться новейшие технологии в сфере здравоохранения. Так, МЗ меняет подход к оснащению больниц и обновляет оборудование в соответствии с европейскими стандартами.
В пресс-службе отметили, что всего планируется обновить или построить 48 учреждений здравоохранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.76
Покупка 26.76Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное