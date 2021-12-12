Большая семерка официально предупредила Россию о высокой цене нападения на Украину

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7 по результатам встречи в Ливерпуле, сообщает МИД Германии.

"Мы, министры иностранных дел стран G7 – Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании, США – и верховный представитель ЕС, едины в нашем осуждении военного наращивания России и ее агрессивной риторики в отношении Украины" – говорится в заявлении.

Министры призвали Россию к деэскалации ситуации, продолжению дипломатических усилий и выполнению своих международных обязательств по прозрачности военной деятельности.

Главы МИД подтвердили поддержку усилий Франции и Германии в "нормандском формате" по полному выполнению Минских договоренностей.

"Любое применение силы с целью изменения границ строго запрещено международным правом. Россия должна отдавать себе отчет, что дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к масштабным последствиям и будет иметь высокую цену", - подчеркнули в заявлении.