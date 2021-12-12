Большая семерка официально предупредила Россию о высокой цене нападения на Украину
Министры иностранных дел стран G7 в совместном коммюнике предупредили Россию о тяжелых последствиях военной агрессии против Украины
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7 по результатам встречи в Ливерпуле, сообщает МИД Германии.
"Мы, министры иностранных дел стран G7 – Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании, США – и верховный представитель ЕС, едины в нашем осуждении военного наращивания России и ее агрессивной риторики в отношении Украины" – говорится в заявлении.
Министры призвали Россию к деэскалации ситуации, продолжению дипломатических усилий и выполнению своих международных обязательств по прозрачности военной деятельности.
Главы МИД подтвердили поддержку усилий Франции и Германии в "нормандском формате" по полному выполнению Минских договоренностей.
"Любое применение силы с целью изменения границ строго запрещено международным правом. Россия должна отдавать себе отчет, что дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к масштабным последствиям и будет иметь высокую цену", - подчеркнули в заявлении.
- Напомним, 11 декабря государства-члены "большой семерки" призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров в "нормандском формате".
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