"Большая приватизация": в Фонде госимущества назвали стартовую цену продажи завода "Большевик" в Киеве

Об этом в Facebook сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко.



Сенниченко напомнил, что 1 сентября Кабинет министров принял условия приватизации завода "Большевик" в Киеве.



"Стартовая цена предприятия - 13,9 млрд грн. Опыт предыдущих конкурсов, которые проводил ФГИУ, позволяет уверенно прогнозировать, что на финальном табло мы увидим гораздо большую цифру", - написал он.



Сенниченко отметил, что теперь Фонд госимущества совместно с компанией KPMG Украины искать инвесторов для этого актива.



"Кроме того, традиционно для украинской приватизации последних лет, мы предполагаем четкие и справедливые социальные и экономические гарантии", - добавил глава ФГИУ.



Сенниченко также отметил, что дата проведения приватизационного аукциона комиссия определит в ближайшие дни.

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