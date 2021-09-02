"Большая приватизация": в Фонде госимущества назвали стартовую цену продажи завода "Большевик" в Киеве
Кабинет министров принял условия приватизации завода "Большевик" в Киеве со стартовой ценой почти 1,4 млрд грн
Об этом в Facebook сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко.
Сенниченко напомнил, что 1 сентября Кабинет министров принял условия приватизации завода "Большевик" в Киеве.
"Стартовая цена предприятия - 13,9 млрд грн. Опыт предыдущих конкурсов, которые проводил ФГИУ, позволяет уверенно прогнозировать, что на финальном табло мы увидим гораздо большую цифру", - написал он.
Сенниченко отметил, что теперь Фонд госимущества совместно с компанией KPMG Украины искать инвесторов для этого актива.
"Кроме того, традиционно для украинской приватизации последних лет, мы предполагаем четкие и справедливые социальные и экономические гарантии", - добавил глава ФГИУ.
Сенниченко также отметил, что дата проведения приватизационного аукциона комиссия определит в ближайшие дни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.89
Покупка 26.89Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.11
- Актуальное
- Важное