Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



Согласно сообщению, аукционная комиссия Фонда госимущества определил новую дату приватизационного аукциона по продаже ОГХК. Он состоится 29 октября в 11:00.



По словам заместителя председателя ФГИУ Тараса Елейко, Фонд выполнит поставленную задачу осуществить приватизацию ОГХК в 2021 году, для чего инвесторам, в том числе иностранные, было обеспечено возможности принять участие в прозрачном аукционе.



Он отметил, что потенциальные инвесторы будут иметь достаточно времени для того, чтобы качественно подойти к аукциону, в частности должным образом подготовить документы и направить заявки для участия в нем.

Напомним, после объявления в марте 2020 года карантина в связи с распространением COVID-19 в Украине было приостановлено подготовку к продаже объектов большой приватизации. В итоге, в прошлом году в рамках большой приватизации не было проведено ни одного аукциона.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о разблокировании большой приватизации.

По словам премьер-министра Украины Дениса шныряли, в 2021 году государство планирует заработать на большой приватизации 12 млрд грн.

Кабмин 16 июня утвердил условия приватизации ОГХК предложенной стартовой ценой в 3,7 млрд грн.

Аукцион по приватизации ОГХК должен быть 31 августа этого года. Однако 27 августа ФГИУ сообщил о переносе торгов, поскольку после проверки полученных заявок оказалось, что к ним мог быть допущен только один участник.