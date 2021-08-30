"Большая приватизация": в Фонде госимущества назвали дату повторного аукциона по продаже ОГХК
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес дату приватизационного аукциона по продаже Объединенной горно-химической компании (ОГХК) на 29 октября
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Согласно сообщению, аукционная комиссия Фонда госимущества определил новую дату приватизационного аукциона по продаже ОГХК. Он состоится 29 октября в 11:00.
По словам заместителя председателя ФГИУ Тараса Елейко, Фонд выполнит поставленную задачу осуществить приватизацию ОГХК в 2021 году, для чего инвесторам, в том числе иностранные, было обеспечено возможности принять участие в прозрачном аукционе.
Он отметил, что потенциальные инвесторы будут иметь достаточно времени для того, чтобы качественно подойти к аукциону, в частности должным образом подготовить документы и направить заявки для участия в нем.
- Напомним, после объявления в марте 2020 года карантина в связи с распространением COVID-19 в Украине было приостановлено подготовку к продаже объектов большой приватизации. В итоге, в прошлом году в рамках большой приватизации не было проведено ни одного аукциона.
- Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о разблокировании большой приватизации.
- По словам премьер-министра Украины Дениса шныряли, в 2021 году государство планирует заработать на большой приватизации 12 млрд грн.
- Кабмин 16 июня утвердил условия приватизации ОГХК предложенной стартовой ценой в 3,7 млрд грн.
- Аукцион по приватизации ОГХК должен быть 31 августа этого года. Однако 27 августа ФГИУ сообщил о переносе торгов, поскольку после проверки полученных заявок оказалось, что к ним мог быть допущен только один участник.
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