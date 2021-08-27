"Большая приватизация": Фонд госимущества перенес аукцион по продаже ОГХК

Об этом пишет Экономическая правда.



Согласно сообщению, ФГИУ отменил приватизационный аукцион ОГХК, поскольку после проверки полученных заявок к торгам мог быть допущен только один участник. В ближайшее время Фонд соберет аукционную комиссию для утверждения новой даты аукциона.



В целом, по информации издания, Фонд госимущества получил три заявки для участия в аукционе по приватизации ОГХК. При этом двое из потенциальных участников подали неполный пакет документов.

"Процедура проведения аукционов большой приватизации не предусматривает возможности доработки заявок, согласно этим претендентам было отказано в участии в аукционе. В рамках действующего законодательства, аукцион с одним участником произойти не может. Фонд принял решение об отмене аукционе 31 августа и будет повторное объявление даты проведения", - пояснили в Фонде госимущества.

В ведомстве добавляют, что, как и было запланировано, приватизационный аукцион состоится в 2021 году.



Отмечается, что перенос аукциона позволит потенциальным участникам доработать документы и повторно направить заявки. Также ожидается участие других крупных игроков рынка, которые изучали данные о ОГХК, но, по информации советника, не успели за два месяца завершить все процедуры аудита и принять инвестиционное решение.