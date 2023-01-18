Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"25 человек были ранены, в том числе 11 детей. Погибли 14 человек, среди них – один ребенок. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, близких! СБУ начато уголовное производство по факту этого страшного события. Я поручил руководителю СБУ во взаимодействии со всеми другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства крушения", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил спасателей, сотрудников детсада, которые эвакуировали детей с места катастрофы, и неравнодушных украинцев, которые помогали на месте.

"Почти девять часов продолжалась спасательная операция в Броварах Киевской области на месте падения вертолета ГСЧС. К тушению пожара, поиску, спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей. Наши спасатели, наши сотрудники полиции, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, работники Службы безопасности Украины Я благодарю всех, кто сегодня был вовлечен в эту спасательную операцию Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Госпожа Руслана, госпожи Елены, госпожа Тамара, госпожа Екатерина и все работницы садика – я благодарю вас, благодарю за четкие действия, за то, что выводили детей. Благодарю также обычных жителей и жительниц Броваров, в частности госпожу Диану, госпожу Надежду и других, которые помогали и детям, и раненым. Благодарю Глеба, Андрея – ребят, которые тоже не растерялись и помогали", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о решениях по МВД в связи с гибелью министра и его заместителя.

"Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным. Временное руководство министерством будет осуществлять глава Нацполиции Украины. Также были распределены обязанности, за выполнение которых отвечал министр в контексте нашей оборонной операции и обеспечения безопасности государства. Граница, ситуация на прифронтовой территории, участие Нацгвардии и полиции в боевых действиях – контроль сохраняется. Как только будут установлены четкие факты относительно того, что привело к катастрофе, мы предоставим эту информацию", - сказал Зеленский.

В среду, 18 января, вблизи детского сада в Броварах Киевской области разбился вертолет.

В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Среди погибших - 9 человек, которые находились на борту вертолета, в том числе глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Кроме того, в результате авиакатастрофы пострадали 25 человек, из них 11 - дети.

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