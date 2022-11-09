Большая патриотка, чем многие из родившихся в Украине - Усик о жене, родившейся в России

Об этом сообщает Interia.

"Она родилась в Красноярске, но в двухлетнем возрасте переехала с родителями в Крым. Затем она снова вернулась в Россию. В Советском Союзе людей отправляли на работу в разные уголки страны. Но она не чувствует себя россиянкой, она украинка. Она шутит, что это не ее проблема, а ее родителей. Скажу больше. Она - большая патриотка, чем многие из родившихся в Украине", - сказал Усик.

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Александр Усик родился в Симферополе и неоднократно посещал Крым после его оккупации в 2014 году. Вместе с семьей он переехал с полуострова в Киев только в 2017 году.

18 апреля Екатерина Усик заявила, что получала угрозы из-за украинской символики, когда жила в оккупированном Крыму.

16 августа супруга Усика заявила, что боксер получал угрозы от российских оккупантов.

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