Большая Палата Верховного Суда Украины установила справедливость в деле по акциям Полтавского ГОКа

Вынесено решение о том, что 20 лет назад акции ЮГОКа были приобретены компанией Ferrexpo AG (Швейцария) законным способом, с соблюдением действующего в то время законодательства Украины и с тех пор законно принадлежат компании Ferrexpo AG. Тем самым пресечены попытки отсудить указанный пакет акций Полтавского ГОКа у законных владельцев.

"Мы приветствуем справедливое решение суда, подтверждающего, что Украина способна защитить иностранные инвестиции и придерживается принципов верховенства права. Это очень важный сигнал для международного сообщества и инвесторов, который четко прозвучал в сложные для Украины времена. Также я благодарен всей команде, которая обеспечила такой результат", – отметил председатель Совета директоров Ferrexpo AG Вольфрам Куони.



Андрей Конопля, адвокат юридической компании "Ильяшев и Партнеры", представляющий интересы Ferrexpo AG в этом судебном процессе, сообщил, что компания Ferrexpo AG удовлетворена справедливым постановлением высшей судебной инстанции Украины - Большой Палаты Верховного Суда Украины. "С чувством соблюденной справедливости мы восприняли этот судебный вердикт. Наконец-то положен конец многолетним незаконным попыткам неизвестных оффшорных компаний завладеть частью активов компании Ferrexpo в Украине. Очень важно, что суд дал возможность компании Ferrexpo и другим иностранным инвесторам воспользоваться своим законным правом на справедливое судопроизводство и защиту собственности", - подчеркнул Андрей Конопля.



Предприятия группы Ferrexpo являются градообразующими предприятиями, компаниями национального значения. Это третий в мире экспортер окатышей, который с 2007 г. благодаря масштабным инвестициям увеличил свой вклад в ВВП Украины более чем в 3,7 раза, до 1,3% от общеукраинского. Только за последние 5 лет компания инвестировала в экономику Украины более 1,2 миллиарда долларов, а всего с 2007 года, когда акции компании начали котироваться на основной площадке Лондонской фондовой биржи - более 3,5 млрд долларов США.



Ferrexpo является одним из крупнейших в нашей стране экспортером, продающим 100% своей продукции иностранным потребителям. До полномасштабного российского вторжения доля Ferrexpo составила 3,0% суммарного экспорта товаров из Украины.

Полтавский ГОК, входящий в группу Ferrexpo вместе с Еристовским и Билановским ГОК этой группы, вместе являются важными составляющими экономики Полтавского региона. Ferrexpo дает фактически каждую пятую гривню в экономику (ВВП) области, 22% капитальных инвестиций и 29% поступлений в бюджет Полтавщины.

Группа создает высокооплачиваемые рабочие места. В течение многих лет средняя заработная плата работников Полтавского ГОКа и других предприятий Ferrexpo значительно превышает показатели средних зарплат в Горишних Плавнях, Кременчуге, Полтаве, Полтавской области и по Украине.

Кроме экономического вклада в национальную экономику, группа Ferrexpo, в частности, Полтавский ГОК, реализовали и продолжают воплощать ряд социальных программ. На проекты в области образования, здравоохранения, улучшения инфраструктуры, оказания помощи незащищенным слоям населения направлено несколько миллиардов гривен. С началом полномасштабной военной агрессии России против Украины Ferrexpo создала специальный гуманитарный фонд для обеспечения потребностей населения, ВСУ и территориальной обороны, и уже потратила около 1 млрд гривен.