Большая колонна ЧВК Вагнера прибыла в Беларусь: в ГПСУ подтвердили информацию

Об этом пишет Беларуски Гаюн.

"Совокупность факторов отмечает, что это колонна ЧВК Вагнера, которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальше они прошли через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна вагнеровцев движется в палаточный лагерь в селе Мета.

"По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ", - отметили в сообщении.

Реакция Украины

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил информацию о появлении наемников ЧВК Вагнера в Беларуси, пишет Украинская правда.

"Как мы сообщали ранее, учитывая заявления и риторику белорусского руководства в вопросе приема российских наемников и обустройства мест для их размещения, нельзя было исключать, что рано или поздно в Беларуси они все же появятся", - сказал Демченко.

В частности, он отметил, что Украина продолжает отслеживать ситуацию, чтобы понимать все места, где они будут дислоцироваться, какое количество их будет и какие задачи они будут выполнять.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал постройку палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.