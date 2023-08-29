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Большая доза антибиотика и сокращенный период лечения туберкулеза эффективны и безопасны, - исследование

29 августа, 2023 вторник
21:19
Медицина

Исследователи Лондонского университета Святого Георга обнаружили, что большая доза антибиотика против туберкулеза рифампицина, назначенная в течение сокращенного периода лечения, была безопасной, не токсичной и без усиления побочных эффектов

Об этом пишет журнал NEJM Evidence.

Лучшая эффективность

Исследователи предполагают, что более короткий период лечения (четыре месяца вместо стандартных шести) должен улучшить соблюдение режима лечения среди пациентов, увеличить количество выздоровлений, снизить риск передачи болезни, уменьшить вероятность развития резистентности и смертей.

Рекомендуемым ВОЗ стандартным лечением туберкулеза является шестимесячный режим, который включает ключевой антибиотик рифампицин.

Этот подход эффективен в лечении туберкулеза, но количество пациентов, придерживающихся ежедневного приема лекарств, снижается из-за длительного периода времени, что приводит к рецидиву заболевания.

Дозировка

В общей сложности 578 человек было случайным образом распределено для получения стандартного ежедневного шестимесячного лечения рифампицином в дозе 600 мг (191 человек), большей дозой рифампицина в 1200 мг в течение четырех месяцев (192 человека) или 1800 мг (195 человек).

Рифампицин назначался вместе со стандартными дозами других противотуберкулезных препаратов первого ряда (изониазид, этамбутол и пиразинамид) в течение первых двух месяцев. За пациентами наблюдали ежемесячно в течение 12 мес после начала лечения, а затем через 15 и 18 мес.

Образцы мокроты и крови были собраны и проанализированы, чтобы определить, убивает ли лечение бактерии туберкулеза.

Количество участников, у которых сохранялся отрицательный культуральный статус туберкулеза (показывает, что лечение убивает бактерии) к концу периода наблюдения без побочных эффектов составило соответственно 93%, 89,8% и 86,6% для контрольной группы, пациентов, употреблявших 1200 мг в течение 4 месяцев и тех, кто 4 месяца лечился дозировкой в 1800 мг. Побочные явления возникли у 4%, 4,5% и 4,4% соответственно.

Фото: Журнал NEJM Evidence

По мнению исследователей, результаты свидетельствуют о том, что сокращенный режим допустим, но предполагается, что он будет наиболее эффективным для людей, у которых заболевание диагностировано на ранних стадиях.

"При отсутствии эффективной вакцины сокращение продолжительности лечения с нынешних шести месяцев является нашим лучшим вариантом для искоренения болезни во всем мире. Наше исследование доказывает, что большие дозы общедоступных лекарств в течение четырех месяцев возможны и безопасны", - сказала профессор терапии туберкулеза Лондонского университета Святого Георга Амина Джиндани, руководившая исследованием.

Индивидуальный подход

"Теперь мы хотим применить более индивидуальный подход к лечению туберкулеза на основе тяжести заболевания. Мы предполагаем, что четырехмесячная доза 1200 мг будет приносить пользу людям, живущим с ранней формой туберкулеза, тогда как те, кто имеет более тяжелую стадию, могут лучше отреагировать на высокую шестимесячную дозу", - сказал профессор инфекционных болезней и медицины Лондонского университета Святого Георга Томас Харрисон.

Смертность от туберкулеза является самой высокой среди всех инфекционных заболеваний, кроме COVID-19. По оценкам медиклв, ежегодно регистрируется 10 млн новых случаев туберкулеза, из которых 4,3 млн. считаются недиагностированными.

Ученые напоминают, что бедные страны, в частности в Африке, являются наиболее распространенными местами вспышек болезни, а масштабная миграция и путешествия препятствуют искоренению болезни.

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