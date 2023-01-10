The New York Times:

Издание анализирует, как и кто должен обеспечивать будущую безопасность Украины после того как закончится война. Поскольку послевоенная Украина захочет гарантировать, что Россия больше не нападет. Вопрос лишь в том, есть ли что-нибудь, кроме полноправного членства в НАТО, что удовлетворит Киев и удержит Москву. Возможные ответы – непростые и будут зависеть от исхода войны, но журналисты подчеркивают, что, вероятно, если Россия не распадется и не потерпит поражение, а Украина отвоюет всю свою территорию, любые гарантии безопасности, скорее всего, будут частичными и хрупкими.

Соледар, небольшой город на востоке Украины, является средоточием ожесточенных боев на протяжении последних дней и частью более широкого наступления в районе Бахмута, который Россия считает важным для достижения своей цели. – оккупации всего Донбасса, пишет NYT. При этом отмечается, для чего это крошечный город россиянам и почему он стал центром внимания.

В то же время журналисты, ссылаясь на президента Владимира Зеленского, пишут, что Украина направит больше войск и часть новейшего оружия, предоставленного союзниками, на Донбасс, где в Бахмуте и вблизи него продолжаются самые жестокие боевые действия с начала полномасштабной войны.

Издание говорит о том, что в жестоких боях в Бахмуте и вокруг него Россия начала использовать завербованных заключенных как пушечное мясо. Если раньше в районе Бахмута основными силами были наемники Группы Вагнера, то сейчас максимальный удар на себя берут завербованные заключенные, а более опытные бойцы идут за ними, чтобы захватить землю.

НАТО и ЕС, которых подталкивает российская агрессия в Украине, обещают новый язык сотрудничества между собой. Американское издание сообщает, что 10 января две организации задекларировали неизменную важность трансатлантических отношений. Столтенберг подчеркнул, что нужно продолжать укреплять партнерство между НАТО и Европейским Союзом и в дальнейшем усиливать поддержку Украины.

Речь идет также о том, что иностранные добровольцы, стремящиеся отомстить России, вступают в ряды украинской армии. Несмотря на заявления украинского командования, что недостатка военных в Украине нет, в ряды ВСУ приняли тысячи добровольцев, в том числе иностранцев. Журналисты отмечают, что многие, как и чеченцы, являются беженцами из России. Остальные пришли из окрестных стран, таких как Грузия, где имеют историю противостояния Москве и Путину.

Украинские военные вскоре направятся в Соединенные Штаты для обучения ракетной системе Patriot, что будет редким случаем, когда украинские войска будут проходить учения на американской земле, пишет издание. Тренинг будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме, где американские войска проходят собственную подготовку по эксплуатации и обслуживанию системы Patriot, являющейся самой совершенной наземной системой ПВО Соединенных Штатов.

The Washington Post:

В центре внимания издания – жестокие бои в Соледаре, городе соляных шахт близ Бахмута, на захвате которого сосредотачивается Россия. Ссылаясь на минобороны Британии, журналисты отмечают, что российские войска и наемники Группы Вагнера, вероятно, захватили контроль над большей частью города. Часть боевых действий сосредоточена вокруг тоннелей, где были соляные шахты, пролегающие под этой территорией, и это вызывает обеспокоенность обеих сторон, поскольку тоннели могут быть использованы для проникновения.

Россия обстреляла более 25 населенных пунктов на Бахмутском направлении, в том числе Соледар, пытаясь таким образом взять под контроль всю Донецкую область. WP пишет, что по данным британского Минобороны, Россия, несмотря на свои успехи, вряд ли сможет вырвать контроль над Бахмутом из-за украинских оборонных линий и путей поставок.

Американское издание также сообщает, что секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 января призвал усилить поддержку Украины странами-членами Альянса и Евросоюза. По его словам, Путин "очевидно провалился" в своей цели захватить Украину в считанные дни или вызвать несогласие между членами НАТО. В то же время, президент Еврокомиссии Шарль Мишель добавил, что война в Украине укрепила ЕС и НАТО и сблизила две организации.

Белый дом заявил, что Иран мог содействовать военным преступлениям в Украине, оказывая военную поддержку России. По словам официальных лиц США и Украины, Россия использовала сотни иранских ударных беспилотников для нацеливания на гражданскую инфраструктуру в Украине.

CNN:

Россия значительно сократила артиллерийские обстрелы с начала вторжения, кое-где на 75%, пишет издание. Вероятно, РФ ограничивает артиллерийские обстрелы из-за низких поставок или это может быть частью более широкой переоценки тактики перед лицом успешных украинских нападений. В любом случае разительное снижение артиллерийского огня является еще одним доказательством все более слабой позиции России на поле боя, к тому же на фоне поставок оружия для Украины.

Также сообщается, что Соединенные Штаты внесли "существенные изменения" в тип вооружений, которые они и союзники предоставляют Украине. Это сделано для того, чтобы удовлетворить запросы Киева по огневой мощи. Украинцы разрабатывают и придерживаются своей собственной стратегии и действия США направлены на поддержку этой стратегии и удовлетворение их потребностей на поле боя.

Речь идет и о том, что уже на следующей неделе украинские бойцы приступят к тренировкам на ракетах Patriot в США. Ожидается, что подготовка украинцев по сложной системе будет продолжаться несколько месяцев.

Российские войска сосредотачивают внимание на шахтерском городе Соледаре, в частности, за минувшие сутки россияне 86 раз обстреляли этот район во время интенсивных боев, однако Украина настаивает, что ситуация под контролем, отмечают американские журналисты. Глава российской военной Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его силы работают "исключительно" для контроля над Соледаром, где "ведутся самые тяжелые, самые кровавые бои".

НАТО и ЕС усиливают поддержку Украины. В частности, НАТО пообещало усилить поддержку Киева после подписания 10 января совместной декларации с Европейским Союзом, описывая "стратегическое партнерство" как "более важное, чем когда-либо".

Вместе с тем, Кремль обвинит США и НАТО в косвенном участии в войне в Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что "хоть и Брюссель, и Вашингтон подчеркивают, что не собираются становиться стороной конфликта, де-факто они уже стали опосредованной стороной этого конфликта, накачивая Украину оружием, технологиями и информацией разведки".

The Guardian:

Издание говорит, что российские наемники Группы Вагнера заявили, что ведут "тяжелые, кровопролитные бои" за контроль над Соледаром. Отмечается, что заявления Пригожина якобы подтверждаются информацией минобороны Великобритании, которое предположило, что большая часть города находилась в руках России после того, как Москва продолжала делать "тактические достижения".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит разработку ядерного оружия, чтобы гарантировать суверенитет страны. По его словам, Москва будет в дальнейшем наращивать свою ядерную триаду из баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков, а также наращивать "боевые возможности воздушно-космических сил".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что ЕС введет новые санкции против Беларуси, поскольку она продолжает поддерживать военные действия РФ в Украине. Также ЕС будет усиливать давление на Москву, чтобы та прекратила войну в Украине, и будет распространять меры на те страны, которые поддерживают Россию.

Британское медиа также сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество НАТО с ЕС "важнее, чем когда-либо", из-за вторжения России в Украину. А глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что война Владимира Путина против Украины укрепила ЕС и НАТО и сблизила их.

Западные официальные лица предупредили, что Украина не сможет вернуть значительную часть территории в России без увеличения военного потенциала, включая танки и бронетехнику. Страны Запада уже объявили об увеличении военной помощи Украине в этом году. В то же время, Британия еще не приняла окончательного решения по отправке боевых танков в Украину.

BBC:

Издание ссылается на Министерство обороны Великобритании, утверждающее, что Россия, вероятно, теперь контролирует большую часть соледобывающего города Соледар на востоке Украины после многомесячной битвы с украинскими войсками.

Также сообщается о двух пропавших без вести в Украине граждан Британии. 48-летний Эндрю Бегшоу и 28-летний Кристофер Парри работали волонтерами, и последний раз их видели в пятницу, 6 января, когда они направлялись в город Соледар, где продолжаются интенсивные бои.

Politico:

Журналисты сообщают, что московские войска развязали массовый штурм Соледара на востоке Украины, поэтому россияне рассматривают взятие Соледара как способ охвата стратегического прифронтового города Бахмут.

Издание также предлагает аналитическую статью о том, что нужно Украине или России для победы в войне, отмечая, что в то время как Москва в большинстве своем держит свою судьбу на поле боя в собственных руках, судьба Киева зависит от судьбы его западных союзников.

В правительстве Великобритании подтвердили, что рассматривают возможность поставлять Украине танки Challenger 2 собственного производства, но страна еще не приняла окончательных решений по поставкам.

ЕС и НАТО во вторник, 10 января, пообещали усилить сотрудничество, поскольку обе организации борются с растущими геополитическими угрозами, сообщает издание. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель обязались больше делать вместе, "в дальнейшем укреплять сотрудничество в существующих сферах", а также "расширять и углублять уже существующее сотрудничество".

Gazeta Wyborcza:

Польское медиа сообщает, что военная разведка Эстонии сделала для Украины мрачный прогноз: у России достаточно резервов, чтобы вести войну очень долго – ее мобилизационный потенциал ошеломляюще высок. Кроме того, глава военной разведки Эстонии полковник Марго Гросберг предполагает, что Россия в ближайшее время активизирует боевые действия в Украине. Теперь, после завершения русских православных праздников, можно предположить, что "начнется новая волна мобилизации".

Еще один интересный материал – автор сравнивает биографию и деятельность "повара" Путина, основателя ЧВК "Группа Вагнера" Евгения Пригожина с преступником и оберфюрером СС Оскаром Дирлевангером.

Предлагаются для прочтения истории украинских беженцев, у которых война забрала почти все. Люди говорят, что многое из того, что было раньше, уже не существует.

Президент Владимир Зеленский заверил, что украинцы, несмотря на сильные атаки России, удерживают Бахмут и Соледар. Но в докладе британской разведки ситуацию оценивают пессимистичнее.

Также издание пишет, что российская нефтяная компания "ЛУКойл" решила продать один из крупнейших в Италии НПЗ ISAB на Сицилии инвесторам из Израиля. Благодаря этому россияне избежат национализации заводов Италией.