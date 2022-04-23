Большая часть "народной милиции ДНР" уничтожена в Мариуполе, - ГУР
В боях на мариупольском направлении оккупанты задействовали весь личный состав террористического "МВД ДНР"
Включая военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД". Об этом сегодня, 23 апреля 2022 года, заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, передает Эспрессо.TV .
Украинскими военными разведчиками установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери:
Мариупольское направление:
до 1 000 чел. безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов;
свыше 2 800 чел. санитарные потери;
Другие направления:
около 500 чел. безвозвратные потери;
около 2 100 чел. санитарные потери.
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Как следствие, "нехватка "правохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию", отмечают в ГУР МО Украины.
"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава", - отмечается в сообщении.
- Напомним, на передовую в Мариуполь оккупанты также бросили введенных в заблуждение и силой "мобилизованных" сотрудников временно неподконтрольной Донецкой филармонии.
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