Большая часть Лимана Донецкой области контролируется украинскими войсками, — нардеп Лубинец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Сразу хочу опровергнуть нарративы российской пропаганды, еще вчера заявлявшей, что Лиман контролируется российскими войсками. Это не так. Часть Лимана оккупанты пытаются захватить, однако большую часть города контролируют украинские воины", – сказал он.



Лубинец добавил: российские агрессоры пытаются захватить железнодорожные узлы, чтобы перебрасывать оружие.

"Для нас также важны железнодорожные пути, однако прежде стоит жизнь людей, поэтому когда мы отступаем, то это делается исключительно ради того, чтобы сохранить жизнь воинов… К слову, в Донецкой области мы не потеряли ни одного населенного пункта в течение полутора месяцев. За это время орки не продвинулись ни на один метр вперед", - подчеркнул Лубинец.

Оккупанты ведут активное наступление на Донбассе и пытаются закрепиться в Лимане, есть угроза ракетных ударов из Беларуси, - Генштаб ВСУ

ракетных ударов из Беларуси, - Генштаб ВСУ В случае установления полного контроля над городом Лиман Донецкой области россияне получат стратегическое преимущество в следующей фазе битвы за Донбасс. Об этом отмечает британская разведка.



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