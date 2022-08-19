Большая часть боевых самолетов Черноморского флота РФ выведена из строя, - Reuters
Взрывы на авиабазе "Саки" в аннексированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России
Об этом сообщает Reuters.
Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина последовательно добивается "кинетического эффекта" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и психологическое влияние на российское руководство.
"По нашим оценкам, взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", - сказал чиновник.
Он добавил, что в целом до этих взрывов война находилась в моменте, близком к операционному застою.
По его словам, сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом повлияют на ход войны.
- 18 августа, прогремевшие взрывы в Севастополе и возле Керчи, оккупационные "власти" Крыма тоже заявили о работе ПВО и беспилотников Российский "глава" Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале подтвердил инцидент в районе "Бельбека", но утверждает, что "никаких повреждений нет" и "никто не пострадал". Развожаев написал, что "в районе аэропорта "Бельбек" средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат".
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