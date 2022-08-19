Большая часть боевых самолетов Черноморского флота РФ выведена из строя, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина последовательно добивается "кинетического эффекта" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и психологическое влияние на российское руководство.

"По нашим оценкам, взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", - сказал чиновник.

Он добавил, что в целом до этих взрывов война находилась в моменте, близком к операционному застою.

По его словам, сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом повлияют на ход войны.

18 августа, прогремевшие взрывы в Севастополе и возле Керчи, оккупационные "власти" Крыма тоже заявили о работе ПВО и беспилотников Российский "глава" Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале подтвердил инцидент в районе "Бельбека", но утверждает, что "никаких повреждений нет" и "никто не пострадал". Развожаев написал, что "в районе аэропорта "Бельбек" средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат".

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