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Главная война с Россией Большая авария на ЗАЭС может произойти только по сознательному указанию Путина, - эксперт
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Большая авария на ЗАЭС может произойти только по сознательному указанию Путина, - эксперт

20 августа, 2022 суббота
12:01
война с Россией

Масштабную аварию на Запорожской атомной электростанции можно создать только сознательно

Об этом в эфире Эспрессо сказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Что касается ситуации безопасности - безопасность будет под большим вопросом, пока там будут российские войска. На мой взгляд, что крупная авария похожа на Чернобыльскую или больших размеров, маловероятна. Она может произойти только по одной причине - если ее сознательно организуют по указанию президента РФ Путина", - отметил он.

По его мнению, катастрофы других масштабов не будет, потому что у Запорожской АЭС очень много степеней защиты.

"Там многоэшелонная система энергоснабжения. Даже если они откроют ее от украинской энергосистемы – там есть дизельные энергостанции, распределительные энергосети, есть связь с Каховской ГЭС. Там есть и пассивные меры защиты АЭС после Фукусимы. Если будут разрушены сети, то станция будет остановлена в аварийном режиме.Создана система нейтрализации водорода.Он был одной из причин взрыва в Чернобыле.Станция достаточно защищена с точки зрения безопасности.На мой взгляд, очень большая авария может произойти только по указанию Путина и вся ответственность будет лежать на нем и на тех людях, которые эти указания будут выполнять", - подытожил эксперт.

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Владимир Путин
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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