Буданов: "больной ум руководства" РФ имеет две идеи на Юг Украины – Таврическая губерния и Небесный город

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ.

"Что они хотят создать? В больном уме российского руководства есть две идеи, которые они лелеят. Первая - это воссоздание Таврической губернии, которая существовала непродолжительное время в Российской империи. Это территория Крыма, Херсонщины, частично Николаевщины и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь. Это та идея, которую они сейчас проталкивают", - сказал он.

Вторая идея, по словам Буданова, имеющая место, – так называемый Небесный город.

"Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это больной ум. Вот эти две сумасшедшие идеи, которые они всерьез для себя воспринимают и сейчас пытаются воспроизвести", – отметил Буданов.