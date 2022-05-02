Буданов: "больной ум руководства" РФ имеет две идеи на Юг Украины – Таврическая губерния и Небесный город
Российское руководство имеет два плана на Юг Украины, говорит Кирилл Буданов
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ.
"Что они хотят создать? В больном уме российского руководства есть две идеи, которые они лелеят. Первая - это воссоздание Таврической губернии, которая существовала непродолжительное время в Российской империи. Это территория Крыма, Херсонщины, частично Николаевщины и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь. Это та идея, которую они сейчас проталкивают", - сказал он.
Вторая идея, по словам Буданова, имеющая место, – так называемый Небесный город.
"Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это больной ум. Вот эти две сумасшедшие идеи, которые они всерьез для себя воспринимают и сейчас пытаются воспроизвести", – отметил Буданов.
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